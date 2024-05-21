Дацик высказался о конфликте с Александром Емельяненко

Российский боец Вячеслав Дацик заявил «Матч ТВ», что его напрягло поведение Александра Емельяненко на открытой тренировке перед запланированным поединком спортсменов.

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Выступающие в боксе и смешанных единоборствах Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко должны были провести поединок 12 апреля, и встретились на открытой тренировке в Москве 22 марта. Позже бой между тяжеловесами был отменен из‑за переноса турнира. Осенью 2022 года Дацик нанес Емельяненко поражение нокаутом в боксерском поединке.

— Как думаете, вы подеретесь с Александром Емельяненко в этом году?

— Если кто‑то захочет этот бой. Почему нет? Я же говорил, что я готов. Если кто‑то готов устраивать турниры и проводить эти бои, можно делать таким образом: нам с Саней на год запланировать 100 боев. И каждую неделю я Санька буду хлопать. А люди будут с надеждой ждать, что хотя бы раз из десяти‑двадцати Саня попадет и вдруг вырубит меня.

— Он вас попросил удалить номер на пресс‑конференции. Вы его удалили? У вас не было общения больше?

— Нет, Саня пока еще не набирал. Видать, как бухнет, может, опять наберет.

— Что скажете ему, когда он позвонит?

— Да ничего. Скажу: «Саня, поменьше тестостерона коли, а то несешь периодически полную ерунду».

— А что задело из того, что он говорит?

— Когда он на ребенка натрындел, что я его привел на тренировку. Я только из зоны СВО вернулся, сто лет не видел ребенка, в спортзале бегаю, играю, с ней боксирую, он что там на ребенка бычит. Блин, твое какое дело?! Ладно, ты там пытаешься каким‑то глупым пиаром заниматься, меня обсираешь, ну, мы с тобой вроде как должны драться. А нафиг он на ребенка наговорил? — сказал Дацик «Матч ТВ».