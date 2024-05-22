Бой Усика и Фьюри считают договорным

Неужели бой века лучших тяжеловесов на планете – с прописанным сценарием?

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18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном событии вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Их противостояния все фанаты профессионального бокса ждали очень долго. И наконец-то лучшие тяжеловесы планеты встретились в ринге. Поединок продлился все 12 раундов и завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. Но после боя начались разговоры, что поединок носил не самый честный характер. А некоторые эксперты и вовсе уверены, что его ход и результат были подстроены под определённые денежные интересы организаторов и самих боксёров.

Стоит отметить, что первым о не совсем справедливом характере поединка высказался… Цыганский король. Сразу после поражения он дал очень эмоциональное интервью: «Верю, что победил, он выигрывал некоторые раунды, но я забрал большинство раундов. Мы провели отличный бой, я его выиграл и вернусь, у нас есть пункт о реванше. Из-за его страны люди встали на его сторону. Поздравления Александру, Господь, благослови его. Я хочу немедленный реванш, в октябре. Повторюсь, я верю, что выиграл, но не буду искать отговорки».

Однако некоторые эксперты поставили под сомнение даже не сам результат поединка. Они рассуждают о том, что сам бой мог быть «срежиссирован». Например, очень любопытную реакцию на поединок оставил Костя Цзю. Он отметил, что считает это противостояние «финансовым». И именно этим объясняет то, что первый поединок должен был отправиться в копилку Усика.

«Из того, что я видел, согласен с решением судей. Бой был равным. Ради реванша, наверное, и сделали так, что Усик выиграл. Мы же говорим не про победы и поражения, а про то, сколько они заработали. Вот и всё. Есть такое выражение «money talks». И здесь я вижу, что это чисто финансовый бой».

Более того, Костя Цзю выразил уверенность, что во втором поединке просто обязан победить Тайсон Фьюри. Он заявил, что такой исход будет для организаторов «хорошим» и позволит выжать из этого противостояния полноценную трилогию. Об этом же размышляет и чемпион лиги «Наше дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов:

«Бой был хорошим, Усик был больше заряжен на победу, но Тайсон Фьюри не сказал своего последнего слова. Думаю, реванш будет за Фьюри, потому что для нас всех готовится красивая трилогия».

Стоит отметить: некоторые эксперты уверены, что судьи действительно вмешались и помогли, но именно Тайсону. Они акцентируют внимание на том, что в девятом раунде Фьюри едва держался на ногах и совсем поплыл. Однако при этом рефери в ринге специально быстро отогнал Усика, не дал тому оформить чистый нокаут. А затем очень медленно вёл отсчёт. Об этом заявил глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов:

«Нокдаун не столько следствие расхлябанности. Где-то чуть потерял концентрацию. Нужно отдать должное Усику, который грамотно доработал эпизод. В какой-то степени рефери боя даже помог Фьюри. Он остановил поединок, когда Тайсон был в стоячем нокдауне, а это достаточно редкая история. Рефери мог бы остановить бой техническим нокаутом, если бы дал Усику работать дальше».

Странно выглядел и сам характер поединка. На протяжении пяти раундов (с третьего по седьмой) доминация Фьюри выглядела безусловной. Но затем британец просто выключился. А главное — на 12-й раунд он выходил абсолютно спокойным, уже оправившись от нокдауна. Казалось, Тайсон просто обязан попытаться повалить соперника, чтобы выравнять ситуацию. Однако вместо этого Фьюри выглядел довольно беззубо. Конечно, выиграть трёхминутку получилось на всех судейских записках. Но в итоге отсутствие ответного нокдауна так и осталось решающим фактором.

Стоит отметить, что поводов для подозрений становится всё больше. И, например, одним из них становится поведение самих боксёров после поединка. До боя они постоянно оскорбляли друг друга и буквально ненавидели. А сразу после гонга начали обниматься и расписываться в дружбе. Согласитесь, не самое логичное поведение, учитывая всю историю их конфликта. Особенно странно, что привычно яркий Тайсон выглядел смиренно. Не было огня и от его отца, который славится нестандартными выходками. А повели они себя так, будто прекрасно понимали, чем именно завершится поединок.

Так или иначе, установить факт договорного характера поединка вряд ли получится. Поэтому фанатам профессионального бокса остаётся лишь ждать реванша. После реакции соперников и организаторов практически не возникает сомнений, что он состоится уже в октябре. А вот если там действительно победит Фьюри, причём не очень убедительно, вопросов станет ещё больше.