Лига Хабиба Нурмагомедова не имеет долгов и продолжит существование

Лига боев смешанных единоборств Eagle FC не имеет долгов и будет проводить турниры. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее издание Mash сообщало о блокировке счетов компаний, аффилированных с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, в том числе Eagle FC.

"Долгов у промоушена нет, он не закрывается. Будут еще турниры", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов приобрёл промоушен GFC в 2020 году, после чего переименовал его в Eagle FC.