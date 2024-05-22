Стало известно, когда российский депутат Монсон завершит спортивную карьеру

Российский боец и депутат Джефф Монсон хочет завершить карьеру в 2024 году. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Джефф хочет завершить карьеру. Несколько раз срывался его бой против Олега Тактарова. Новых предложений почти не поступает. Но если такой бой будет, то после него Джефф закончит", - сказал собеседник агентства.

Монсону 53 года, на его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия".