Усик возглавил рейтинг лучших боксеров по версии ESPN

Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Это случилось после победы Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Благодаря этой победе Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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Ранее первую строчку занимал Фьюри. Теперь британец на второй позиции. Топ-3 рейтинга ESPN замыкает ещё один британец, Энтони Джошуа.

Усик и Фьюри проводили поединок в Саудовской Аравии. Спортсмены встречались в ночь с 18 на 19 мая мск. Противостояние продолжалось всю дистанцию из 12 раундов и завершилось в пользу Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.