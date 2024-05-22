Усик возглавил рейтинг лучших боксеров по версии ESPN

Усик возглавил рейтинг лучших боксёров по версии ESPN, сместив Фьюри
Украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии ESPN. Это случилось после победы Усика в поединке с британцем Тайсоном Фьюри. Благодаря этой победе Александр стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Ранее первую строчку занимал Фьюри. Теперь британец на второй позиции. Топ-3 рейтинга ESPN замыкает ещё один британец, Энтони Джошуа.
Усик и Фьюри проводили поединок в Саудовской Аравии. Спортсмены встречались в ночь с 18 на 19 мая мск. Противостояние продолжалось всю дистанцию из 12 раундов и завершилось в пользу Усика раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.