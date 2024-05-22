IBF объяснила, как Усику избежать потери титула

Дэрил Пиплз, глава Международной боксёрской федерации (IBF), прокомментировал новость о готовящемся лишении титула чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика.

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Напомним, ранее стало известно, что Усик будет лишён титула 1 июня, поскольку не собирается проводить защиту против обязательного претендента хорвата Филипа Хрговича.