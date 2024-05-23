Боец ММА Малыхин высказался о возможной схватке с Садулаевым

Бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе и непобежденный боец ММА Анатолий Малыхин в интервью «Матч ТВ» оценил свои шансы в потенциальном бою против двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.

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В мае Садулаев, выступая в категории до 97 кг, стал шестикратным чемпионом России по вольной борьбе. Малыхин закончил выступления в этом виде в 2013 году, в смешанных единоборствах стал чемпионом лиги One в трех весовых категориях.

— Со всем уважением к Абдулрашиду Садулаеву, но если бы вам сейчас сделали выставочную схватку, это было бы интересно?

— Нет, ну вы что! Это небо и земля. Я уже давно не боролся по вольной. Для зрелища я бы, конечно, согласился, но уверен, что Абдулрашид меня бы легко победил. Такие люди рождаются не так часто в вольной борьбе. И я всегда здраво смотрю и оцениваю свои шансы. Этот человек в топе, он живет вольной борьбой и уже много лет первый номер в сборной России. Так что мне там ловить нечего. Если будет еще борьба у стены, с партером, может быть, у меня будет маленький шанс. Но если чисто по вольной, у меня нет даже 0,02% шанса на победу.

— А вам он нравится по технике как борец?

— Мне очень нравится Садулаев, его техника, его физика. Из старой школы мне раньше нравился Гедуев. Конечно же, Бувайсар Сайтиев с его техникой. Из моего поколения я еще часто болел за красноярского борца Юрия Белоновского, Билял Махов нравился. Исраила Касумова отмечу, очень нравится его борьба, он всегда идет вперед, делает красивые забросы ногами. Это чеченец из Красноярска. Он еще со мной боролся и до сих пор борется. Вот эти топовые борцы, за кем я слежу, — сказал Малыхин «Матч ТВ».