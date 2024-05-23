Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Магомедов поделился впечатлениями от поездки в Париж. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что кофе в Махачкале лучше, чем во французской столице.

«Такого, как у нас дома, не нашел хорошего кофе. Я любитель черного кофе. Более-менее точку нашли, но у нас каждая такая в Махачкале», — рассказал боец.

Он также отметил, что вкус выпечки во Франции вполне сравним с тем, что предлагается в Махачкале.

«Париж — приветливый, хороший город, погода точно такая же, как в Москве. Впечатления все равно хорошие остались», — добавил Магомедов.

Спортсмен выступает в легчайшем весе в промоушене Bellator. 17 мая в Париже он проиграл американцу Патрику Миксу раздельным решением судей. Всего на счету Магомедова 24 боя в ММА, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.