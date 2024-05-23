Стали известны результаты второй допинг-пробы Райана Гарсии

Вторая допинг-проба, взятая у звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии, показала положительный результат на остарин. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Майкл Бенсон.

© Чемпионат.com

Вторая проба проверялась с целью исключения возможной ошибки первой положительной пробы на остарин.

Напомним, Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром Девином Хейни. Тест Райана показал положительный результат на остарин и на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества. Бой между ним и Хейни состоялся 21 апреля и завершился победой Райана судейским решением.

В общей сложности на счету Гарсии 25 побед и одно поражение.