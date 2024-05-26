Джон Джонс назвал единственный недостаток в том, чтобы быть чемпионом UFC

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался о постоянной критике в свой адрес со стороны фанатского сообщества в социальных сетях.

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«Если наблюдать, как люди негативно отзываются обо мне в интернете, то вы поймёте, что это единственный недостаток, который есть в работе чемпиона. Вот если бы у людей хватало духу неуважительно отзываться обо мне в лицо, тогда всё было бы по-другому. Все мои поединки прекрасно продаются. Куда бы я ни пошёл, люди выстраиваются в длинные очереди. Поверьте, я знаю, как много у меня поддержки со стороны фанатов», — написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

Ранее Джон Джонс сказал, сможет ли победить Дастин Порье Ислама Махачева.