Сехудо бросил вызов Петру Яну

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо в ответ на вызов со стороны китайского бойца UFC Сонг Ядонга сам вызвал на бой экс-обладателя титула UFC в весовой категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

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«Поверь, мне нравится ездить в Китай, поскольку там меня называют Шак. Не волнуйся, твоё время скоро придёт, Сонг. Я сделаю из тебя хромого Донга. Но сначала мне нужен Пётр Ян. Я стану русским, чтобы надрать ему задницу», — написал в своих социальных сетях Генри Сехудо.

Напомним, последний поединок Генри Сехудо провёл 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме. Его оппонентом был грузин Мераб Двалишвили. Поединок завершился победой Мераба единогласным решением судей.

Ранее Сонг Ядонг предложил Генри Сехудо провести бой в Китае.