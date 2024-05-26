«Ощущаешь себя оловянным солдатиком». Расул Мирзаев выиграл у брата Шары Буллета — это его первая победа с 2018-го

Кажется, Расул Мирзаев перезагрузил карьеру. Последняя победа популярного бойца Расула Мирзаева по правилам ММА датирована ноябрем 2018 года. С 2009 по 2016-й Мирзаев выиграл 17 боев из 17, но с ноября 2016-го и до 2024 года смог победить лишь раз в пяти поединках. Абдулманап Нурмагомедов называл Мирзаева «тигром в атаке», но упоминал некие проблемы с дисциплиной. А сам боец перестал общаться с Камилом Гаджиевым и внезапно стал чаще попадать в плохие новости. В 2024 году Расул подписал контракт с лигой «Наше дело» и получил очень интересного соперника, брата Шары Буллета, Умара Магомедова. На турнире в Сочи началось все плохо: Мирзаев пропустил несколько болезненных лоу-киков, а потом и вовсе упал на спину после хлесткого удара рукой. Во втором раунде силы Умара кончились, Мирзаев без проблем перевел соперника и рефери остановил бой после добивания. Теперь у 38-летнего Мирзаева 19 побед и 4 поражения в ММА. — Как ощущения? — Я ожидал большего на самом деле, но долгий простой дает о себе знать. Соперник тоже непростой. Плюс бокс — одна дистанция, ММА — другая. В итоге я ее пока прочувствовал… Бокс — это более близкая дистанция. А в ММА ты дальше, все по-другому геометрически получается. И тут руки-ноги, нужно учитывать это. Как-никак четыре года простоя тоже дают о себе знать. — В первом раунде вроде был нокдаун, вы пропустили удар, почему это случилось? — Я еще был не собранный. Можно сказать, это был мини-нокдаун. Я видел, что лечу, ноги неправильно поставил и ушел. — То есть в голове не помутнело? — Нет, наоборот, кайфанул, завелся. У меня же фишка такая. — Не считаете, что бой рано остановили? — Да даже раньше остановить можно было. Просто возможность давали ему продержаться, но я чувствовал, что так все и будет. — В этом бою максимально агрессивная версия Расула Мирзаева вышла? — Нет, это только начало, мне кажется. — Угол Умара очень громко подсказывал, а вы слушали подсказки его угла? — Нет, конечно, зачем мне его слушать, у меня свой угол великолепный? Мне его достаточно. — Они говорили ему двигаться в челноке, а он этого не делал почему-то. — Это ему не помогло бы. — Вам не показалось, что Умар быстро устал? — Не знаю, на эти вещи я не обращаю внимания. У меня свое чувство, я с ним работаю. Я постоянно в корпус переводил, сажал туда удары. Каждый удар был минимальным по ущербу, но [эффект] накапливался. — Достаточно громким стало ваше возвращение в ММА. Теперь уже на постоянной основе будете здесь выступать или все-таки планируете совмещать с боксом? — В боксе, я думаю, уже достиг определенной высоты для себя. [Встречался] c чемпионами некоторых лиг. Куда еще выше? В профессионалы мне еще рано. Я боксировал с ними, но считаю, что для себя я уже выполнил некую планку, будучи ММА-шником. — Былой голод к ММА проснулся? — Еще не полностью. Все потихонечку, шаг за шагом идем. Я не так долго готовился к ММА, месяц-полтора максимум. Еще пока тело привыкало, потому что в боксе оно по-другому работает, чем в ММА. Неделю-две-три тело ломается, кажется, что вот-вот сломаешься. Потом, когда это перетерпишь, месяц, может быть, ощущаешь себя уже другим. Оловянным солдатиком. — Есть понимание, какие бои вам сейчас нужны? Бои против молодых и голодных проспектов или уже достаточно успешных ветеранов? — Я не скажу, что мой соперник молодой. Он, может, на 4-5 лет младше меня. И у него опыт в тайском боксе есть. Вы видели, как он дистанцию чувствует, бьет очень жестко, зацепил меня. — Он достаточно хлестко бил вам лоу-кики. Его тренер Гор Азизян в какой-то момент крикнул, что у вас почернела нога, можно продолжать бить лоу-кики. Вы это сейчас чувствуете или нет? — Он хорошо бьет, но я ничего у себя не вижу. У меня похлеще лоу-кики были в карьере. Просто Гору, видимо, нужно очки купить, чтобы лучше видеть все. Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.