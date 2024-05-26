Боец Расул Мирзаев посоветовал тренеру своего соперника «купить очки»

Российский боец ММА Расул Мирзаев иронично ответил на вопрос журналиста о советах секундантов своего соперника Умара Магомедова во время боя.

На турнире «Наше дело» в Сочи 38‑летний Мирзаев провел поединок против начинающего бойца ММА Умара Магомедова. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Мирзаев смог переломить ход боя и завершить поединок в свою пользу техническим нокаутом во втором раунде. Секундантом и тренером соперника Мирзаева был известный тренер Гор Азизян.

— В первом раунде вроде был нокдаун, вы пропустили удар, почему это случилось?

— Я еще был не собранный. Можно сказать, это был мини‑нокдаун. Я видел, что лечу, ноги неправильно поставил и ушел.

— То есть в голове не помутнело?

— Нет, наоборот, кайфанул, завелся. У меня же фишка такая.

— Он достаточно хлестко бил вам лоу‑кики. Его тренер Гор Азизян в какой‑то момент крикнул, что у вас почернела нога, можно продолжать бить лоу‑кики. Вы это сейчас чувствуете или нет?

— Он хорошо бьет, но я ничего у себя не вижу. У меня похлеще лоу‑кики были в карьере. Просто Гору, видимо, нужно очки купить, чтобы лучше видеть все, — передает слова Мирзаева корреспондент «Матч ТВ».

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