Боец Расул Мирзаев посоветовал тренеру своего соперника «купить очки»
Российский боец ММА Расул Мирзаев иронично ответил на вопрос журналиста о советах секундантов своего соперника Умара Магомедова во время боя.
На турнире «Наше дело» в Сочи 38‑летний Мирзаев провел поединок против начинающего бойца ММА Умара Магомедова. Несмотря на нокдаун в первом раунде, Мирзаев смог переломить ход боя и завершить поединок в свою пользу техническим нокаутом во втором раунде. Секундантом и тренером соперника Мирзаева был известный тренер Гор Азизян.
— В первом раунде вроде был нокдаун, вы пропустили удар, почему это случилось?
— Я еще был не собранный. Можно сказать, это был мини‑нокдаун. Я видел, что лечу, ноги неправильно поставил и ушел.
— То есть в голове не помутнело?
— Нет, наоборот, кайфанул, завелся. У меня же фишка такая.
— Он достаточно хлестко бил вам лоу‑кики. Его тренер Гор Азизян в какой‑то момент крикнул, что у вас почернела нога, можно продолжать бить лоу‑кики. Вы это сейчас чувствуете или нет?
— Он хорошо бьет, но я ничего у себя не вижу. У меня похлеще лоу‑кики были в карьере. Просто Гору, видимо, нужно очки купить, чтобы лучше видеть все, — передает слова Мирзаева корреспондент «Матч ТВ».
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