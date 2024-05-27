Волкановски дал категоричный прогноз на бой Махачева и Порье на UFC 302

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье. Их бой состоится на турнире UFC 302 и будет главным событием спортивного мероприятия.

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