Илия Топурия высказался о возможном поединке с Шоном О’Мэлли

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия, представляющий Испанию, поделился мнением о потенциальном поединке с американцем с Шоном О’Мэлли – обладателем пояса промоушена в легчайшем весе.

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«Я бы делал с ним всё, что захочу. Буквально всё, что захочу. Как бы вы хотели, чтобы я его финишировал? Аналогичный вопрос я задаю всем своим соперникам – скажи, как ты хочешь, чтобы я тебя финишировал? Я могу это сделать. Он чемпион мира, и я уважаю его. Но мы с ним на разных уровнях», — сказал Топурия на канале La Sueur в YouTube.

В общей сложности на счету Топурии в смешанных единоборствах 15 побед в 15 боях. В активе О’Мэлли 18 побед при одном поражении.

Ранее Топурия выразил уважение О'Мэлли.