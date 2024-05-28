Хабиб может стать секундантом Махачева в бою с Порье на UFC 302

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью «Матч ТВ» сообщил, что бывший обладатель пояса Хабиб Нурмагомедов может стать одним из его секундантов в бою с американцем Дастином Порье.

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32‑летний Махачев проведет свою третью защиту пояса на турнире UFC 302 в Ньюарке в поединке с Порье в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий.

— Есть ли шанс, что Хабиб будет у вас в углу?

— Не могу сказать на 100%. Решится в течение пары дней, наверное, после взвешивания решим. Точно будут Хавьер Мендес, Муслим (друг детства Махачева) и Ислам Мамедов, он сейчас завершил карьеру и вошел в состав тренеров, — сказал Махачев «Матч ТВ».

Спарринг‑партнер и друг Махачева Хабиб Нурмагомедов ранее был секундантом спортсмена во многих поединках, но с начала 2023 года заявил, что полностью оставит спорт, включая участие в подготовке к боям своих одноклубников. Нурмагомедов не находился в углу во время двух боев Махачева с Александром Волкановски. Несмотря на это, Нурмагомедов присоединился к тренировочному лагерю Махачева и вместе с бойцом прилетел в Нью‑Джерси.

Статистика Ислама Махачева в ММА 25–1, беспроигрышная серия российского бойца в UFC составляет 13 поединков и длится с сентября 2016 года.

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