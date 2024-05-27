Бенавидес сказал, кто победит в бою Бетербиева и Бивола

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«По правде говоря, я считаю, что Бивол победит. Бивол и вправду опасен, как и Бетербиев, но Бетербиеву почти 40 лет, он травмирован, и я не думаю, что он остался прежним. Но это интересный бой. Бивол победит. Как по мне, его работа ног и комбинации сделают своё дело и принесут ему победу», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Напомним, поединок Бетербиева и Бивола должен был состояться 1 июня в Саудовской Аравии, но был отменён из-за травмы Бетербиева.