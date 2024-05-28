Ирландский боец раскритиковал Конора Макгрегора

Ирландский боец смешанных единоборств Каолан Логран прокомментировал поход своего соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в ночной клуб за месяц перед поединком с американцем Майклом Чендлером.

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«Мне это не нравится. Нужно уважать этот спорт. Я уважаю Конора. Этот человек изменил игру. Я критикую тот факт, что ему осталось шесть недель до боя, а он, мертвецки пьяный, делает вид, будто это круто», — написал Логран на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Макгрегором и Чендлером состоится в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 303. На счету Конора в ММА 28 боёв, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.