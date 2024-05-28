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В Сочи после турнира "Наше Дело 83" произошла драка

На пресс-конференции после турнира по смешанным единоборствам (ММА) «Наше Дело 83» произошла драка между Гаджимурадом Хирамагомедовым и Федором Колтуном, передает «Спорт-Экспресс».

На пресс-конференции после турнира по ММА в Сочи произошла драка
© Соцсети

Турнир проходил в Красной Поляне. Колтун одолел Никиту Иванова, который не вышел на третий раунд из-за рассечения.

Колтун рассказал, что на него напали четыре человека.

Ранее боец поп-ММА Залимхан Юсупов получил четыре огнестрельных ранения в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, несколько молодых людей подошли к спортсмену, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на улице случился словесный конфликт. Сообщается, что напавшие на бойца обвинили его в употреблении запрещенных наркотических веществ.

Бокс/MMA
Никита Иванов
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