WBC лишил Кроуфорда пояса чемпиона в полусреднем весе

Американский боксёр Теренс Кроуфорд утратил чемпионский пояс Всемирного боксёрского совета (WBC) в полусреднем весе. Об этом информирует пресс-служба организации. Спортсмен получил статус «чемпиона в отпуске».

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Кроуфорд завоевал пояс WBC летом прошлого года, когда победил Эррола Спенса техническим нокаутом.

В настоящий момент Теренс готовится к поединку с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Их бой состоится 4 августа. Спортсмены сразятся за пояс WBA в первом среднем весе. В общей сложности на счету Кроуфорда 40 побед в 40 боях. 31 раз Теренс добывал победы нокаутом.

Ранее сообщалось, что бой между Кроуфордом и Мадримовым может получить статус объединительного.