Уайлдер ответил, кого считает фаворитом в реванше Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о реванше между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 KO), который, как ожидается, может состояться осенью.

© Чемпионат.com

«Всё зависит от того, в какой форме они выйдут на бой. У бойцов бывают как плохие, так и хорошие дни. Если бы мне пришлось выбирать, я бы поставил на Усика», – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоялся 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), украинец победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112) и объединил все четыре основных титула в дивизионе, став абсолютным чемпионом во второй весовой категории.