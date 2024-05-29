Тайсон высказался о своем самочувствии после приступа в самолете

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о своём самочувствии после приступа в самолёте. Сообщалось, что у Тайсона произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, а после приземления ему была оказана медицинская помощь.

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«Сейчас чувствую себя на сто процентов, хотя мне и не обязательно бить Джейка Пола», — написал Тайсон в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, 21 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) Тайсон проведёт боксёрский поединок с видеоблогером Джейком Полом. На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе.

Отметим, что Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику, Кевину Макбрайду.