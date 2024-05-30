Биспинг назвал Махачева улучшенной версией Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг сравнил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

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«Ислам Махачев — новая и улучшенная версия Нурмагомедова. Посмотрите, как он нокаутировал Волкановски одним ударом в голову. На ногах Ислам гораздо лучше Хабиба. Его грэпплинг также хорош, если не лучше. Ислам становится настоящим чемпионом. Он ведет себя с определенной бравадой и уверенностью, но не по причине самоуверенности или эгоизма», – сказал Биспинг в своем блоге на YouTube.

Нурмагомедов выиграл все 29 поединков в ММА. Он трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он занимал первое место в рейтинге P4P. В марте 2022 года боец был включен в Зал славы UFC.

Махачев провел в профессиональных смешанных единоборствах 26 боев: 25 побед (16 – досрочно) и одно поражение. Он дважды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и занимает первое место в рейтинге P4P лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

Следующий поединок Махачев проведет 2 июня против Дастина Порье в рамках турнира UFC 302.