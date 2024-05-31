Махачев замахнулся на Порье во время битвы взглядов

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев замахнулся на бывшего временного чемпиона UFC в категории до 70 кг Дастина Порье во время битвы взглядов после пресс-конференции.

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Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем поединке нокаутировал французского бойца Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.