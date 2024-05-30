«Нет вариантов, что я выберу другую судьбу». Интервью молодого таланта из ММА

11 июня в Москве в стенах театра «Одеон» состоится большой турнир по правилам смешанных единоборств ММА Серия-81. Главным событием вечера станет бой между Василием Руденко из России и представителем Кыргызстана Жакыпом Туганбаевым. Для атлета из команды «Кузня» (Краснодар) это выступление станет уже девятым внутри лиги. В каждом из восьми предыдущих боев он неизменно выигрывал. Руденко дебютировал в ММА Серии в конце 2020 года, но после первой победы в организации ему пришлось сделать длительный перерыв. Василий получил рецидив травмы колена и был вынужден перенести затяжное восстановление. Тем не менее, несмотря на сложный характер повреждения, Руденко смог набрать форму и стать одним из самых успешных молодых бойцов ММА Серии.

© Пресс-служба «ММА Серия – 81»

В 2023 году многообещающий атлет из «Кузни» завоевал бронзовый пояс победителя ММА Серии. Трофей ему достался за восьмую победу подряд в лиге (и 10-ю в карьере). Руденко выступает в полусреднем весе, и каждый новый успех делает его все более и более заметным представителем своего дивизиона в России. И хорошее выступление на грядущем турнире в театре «Одеон» может сделать Василия одним из главных претендентов ММА Серии на бой за линейный пояс в своем весе.

В своем большом интервью Василий Руденко рассказывает, как едва не завершил карьеру, раскрывает основную мотивацию в карьере и фантазирует о будущем в ММА.

- Василий, давай немного отмотаем в начало твоей карьеры. Расскажи, как ты попал в этот безжалостный спорт.

- Я случайно попал в зал в 11 лет. У меня занимался одноклассник, который пошел заниматься единоборствами, и ему скучно было одному. Он сказал: “Пойдём со мной!”. А я тогда мечтал быть футболистом, на футболе был помешан. Но одноклассник настоял, и я пошел в секцию, чтобы научиться постоять за себя. Занимаясь три месяца, я постепенно втянулся и забыл то, что когда-то хотел добиться в футболе высот. Также подогревало интерес то, что я в Старом Осколе родился, и когда мой тренер и ребята из зала узнали это, все начали говорить: “Федор Емельяненко со Старого Оскола”. Поэтому как-то о футболе я и забыл.

- Как считаешь, есть ли у тебя врожденные качества, чтобы быть бойцом?

- Талант? Мне кажется, нет. Я себя не считаю талантливым. Просто занимался целеустремленно, мне это нравилось, мне это до сих пор нравится. Одним талантом без дисциплины ты не вывезешь. Если ты не пашешь, то тебя даже морально переедут, каким бы талантливым ты ни был.

- А что тебя привлекает в профессиональном спорте?

- В профессиональном спорте меня привлекает всё, и эмоции в первую очередь. Ты, наверное, не получаешь в жизни такие эмоции, как ты получаешь в бою, при выходе в клетку.

- Сейчас тебе 25 лет, поскольку ты еще довольно молодой боец, и выбор в жизни еще довольно большой, не могу не спросить – а ты все еще уверен, что хочешь дальше идти по пути профи-бойца или есть вариант, при котором ты выберешь себе другую судьбу?

- Естественно, у меня пока даже нет вариантов, что я выберу какую-то другую судьбу. Я с единоборствами постоянно: просыпаюсь – я в зале, ухожу – тоже из зала. С утра до вечера я здесь, поэтому, честно говоря, другой жизни я не представляю.

- Прошедшим летом ты выиграл пояс ММА Серии – первый для себя. Какой у тебя потолок в рамках профессионального спорта?

- Потолка нет. Мне кажется, всегда есть, к чему стремиться. Всегда есть то, чего еще можно добиваться дальше. Даже если ты выиграл пояс в UFC – это ступень выше: защити его, поставь рекорд по защитам титула. Всегда есть, куда расти. Если нет роста – это неправильно, если ты себе какие-то рамки вырисовываешь.

- Для тебя важно не просто выигрывать, а делать это именно ярко? Какой ты видишь для себя идеальный бой?

- Я фанат единоборств, фанат ММА в целом. Мне хочется ярко выигрывать, яркие бои показывать, чтобы не скучно было, чтобы люди приходили и действительно смотрели на красоту единоборств. Идеальный бой – это 100% нелегкий бой должен быть. Должна быть рубка, но в которой выиграл я, желательно красивым нокаутом.

- Чаще всего спортсменов на всем пути карьеры сопровождают травмы. Знаю, что тебе приходилось на время попрощаться со спортом. Расскажи про тот сложный период жизни.

- Я не был вообще никак к этому готов. Потому что мне только исполнилось 18 лет, это был мой первый турнир по любителям в категории 18+. У меня на первом же турнире случилась травма колена: вылетела коленная чашечка. Я начал потихоньку восстанавливаться, только вроде набираю форму, а потом снова рецидив. Процесс затянулся, и потому во время восстановления я начал работать в такси. Знаете, как-то так получилось, что будто в спорте все дороги закрылись в один момент. Я просто смотрел и не понимал, куда двигаться дальше. Думаешь: «А вернусь ли я вообще, смогу ли я набрать ту форму, в которой я был…». Постепенно, по мере реабилитации я думал: «Да нет, ещё можно повыступать», «Да нет, ещё порох остался, еще повоевать можно». Сейчас благо все хорошо и ничего не беспокоит!

- Вспомни, как выиграл свой первый титул в жизни – что это было? До сих пор ли этот трофей с тобой?

- Первый трофей для меня знаковый, поэтому он всегда будет со мной. Я считаю, что титул ММА Серии – это мой первый большой результат. Тот бой с Абдель Разеком был очень тяжелым. Я себя проверял в этом бою. Поэтому, когда вручали пояс, я будто галочку поставил, что какая-то цель осуществилась, что-то воплотил уже.

- Ты периодически летаешь в Таиланд, чтобы получить опыт тренировок с сильнейшими бойцами мира. Расскажи, с кем из звезд ММА тебе уже удалось потренироваться?

- В Таиланде всегда собираются все известные спортсмены. Когда мы были, там был Роман Долидзе в UFC, Александр Сарнавский, Фил Хьюз из UFC. Петр Ян там тоже был, но он уже заканчивал подготовку. Поэтому благодаря такому лагерю я вырос как боец.

- Когда смотришь на мировых звезд в своем весе, у тебя есть ощущение, что ты с твердой уверенностью мог бы конкурировать с ними?

- Если бы я думал, что не могу с кем-либо конкурировать, зачем мне тогда этим заниматься? Понятно, что всегда есть, куда расти. Но если думать о том, что я с кем-то бы не смог бы подраться – зачем тогда этим заниматься? Подраться можно с любым, главное, ты развиваешься всегда, растешь. И если бы у меня не было ощущения, что я кого-то не смогу выиграть, то я бы, наверное, не занимался этим.

- Если пофантазировать, то в идеальном мире для тебя, чтобы ты хотел увидеть на пике своей карьеры? Какой у тебя есть бой мечты?

- Боя мечты нет. Кто будет на вершине, с тем и будет бой мечты. Пояс UFC, ONE FC, пояс Rizin, чтобы закрепить своё имя в списках чемпионов организации.

Следующий поединок Василия Руденко состоится 11 июня в театре «Одеон» на турнире ММА Серия-81. Эта площадка находится в центре Москвы, на станции метро «Белорусская» и представляет собой уникальное пространство, на первый взгляд не похожее на арену для сражений. Тем не менее, именно атмосфера театра позволяет зрителям ощутить атмосферу боев, какими они были в конце прошлого века. В рамках турнира ММА Серия-81 состоится порядка десяти высококлассных поединков – в них выступят как звезды лиги, так и приглашенные именитые бойцы. А что касается Руденко и его соперника Жакыпа Туганбаева, то им предстоит возглавить шоу в качестве мейн ивента!