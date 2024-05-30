Хамзин дал прогноз на титульный бой Махачева и Порье на UFC 302

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин поделился прогнозом на поединок россиянина Ислама Махачева и американца Дастина Порье. Они сразятся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня мск.

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