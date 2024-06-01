Ислам Махачев пообещал порадовать болельщиков в бою против Дастина Порье

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев обратился к болельщикам перед боем с четвёртым номером рейтинга в лёгкой весовой категории Дастином Порье из США.

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«Всех приветствую! Прошли все официальные процедуры: взвешивание и всё такое. Осталось просто выйти в октагон. Завтра всех порадую. Всем спасибо, всем болельщикам большое спасибо!» — заявил Махачев в видеообращении.

Напомним, Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке.

В своём последнем бою, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски. Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299, который состоялся в марте в Майами.

В активе Махачева в ММА 25 побед и одно поражение. Порье за время профессиональной карьеры добыл 30 побед и потерпел восемь поражений. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.