Тим Цзю отказался от боя с американцем Ортисом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец с русскими корнями Тим Цзю отказался от поединка с американцем Вёрджилом Ортисом-младшим. Об этом информирует пресс-служба промоутерской компании No Limit, которая представляет интересы боксёра. Спортсмены должны были сразиться 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

Решение было принято после консультации с врачами, которые не рекомендовали Цзю проводить поединок в августе из-за рассечения, полученного в бою с Себастьяном Фундорой.

Напомним, бой между Цзю и Фундорой состоялся в марте этого года. Тимофей проиграл раздельным судейским решением, потерпев первое поражение в карьере.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко объяснил, почему Тим проиграл Фундоре.