Шон Стриклэнд победил Пауло Косту на турнире UFC 302

Американский боец Шон Стриклэнд победил бразильца Пауло Косту на турнире UFC 302. Турнир проходит в Ньюарке (штат Нью‑Джерси, США). Соглавный бой турнира продлился все пять раундов и завершился победой Стриклэнда раздельным решением.

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В главном поединке турнира UFC 302 российский боец Ислам Махачев встретится с американцем Дастином Порье. Прямую трансляцию UFC 302 смотрите, начиная с 05:00 мск воскресенья на канале «Матч ТВ», а также с 01:30 на канале «Матч! Боец» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.