Ислам Махачев обратился к болельщикам после финальной битвы взглядов с Порье

В ночь с 31 мая на 1 июня мск в американском Ньюарке состоялась финальная дуэль взглядов чемпиона UFC в лёгком дивизионе российского бойца Ислама Махачева и четвёртого номера в текущем рейтинге лёгкого веса Дастина Порье (США). Поединок между Махачевым и Порье пройдёт днём позже и станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 302.

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«Я покажу вам, ребята, что значит первый номер pound-for-pound. Увидимся завтра», — сказал Махачев после церемонии.

Турнир UFC 302 возьмёт старт в ночь с 1 на 2 июня в 1:15 мск. Начало поединков основного карда запланировано на 5:00 мск, бой Махачева и Порье стартует не ранее 7:00 мск.

В своём предыдущем поединке Махачев победил нокаутом австралийца Александра Волкановски, Порье также нокаутом одолел француза Бенуа Сен-Дени.