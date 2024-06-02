Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг и пояс чемпиона мира Международной боксерской организации, не входящей в число престижных версий. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у ливийца Малика Зинада техническим нокаутом в шестом раунде.

© Соцсети Дмитрия Бивола

Бивол и Зинад провели битву взглядов перед боем в Эр-Рияде

Первоначально Бивол должен был встретиться с соотечественником Артуром Бетербиеввым за звание абсолютного чемпиона мира, но тот получил травму и был заменен на Зинада. Поединок Бивол - Бетербиев перенесен на неопределенный срок.

Бивол в 12-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. Спортсмен уже в седьмом бою в карьере завоевал временный титул чемпиона мира WBA благодаря победе над доминиканцем Феликсом Валерой в 2016 году. Защитив пояс в поединке с новозеландцем Робертом Берриджем, Бивол был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе после завершения карьеры владевшего на тот момент поясом американца Андре Уорда и отказа шведа Баду Джека.

В ноябре 2017 года Бивол успешно провел первую защиту, нокаутировав в конце стартового раунда австралийца Трента Бродхёрста. В марте 2018 года россиянин победил обязательного претендента кубинца Салливана Барреру техническим нокаутом в 12-м раунде, а затем - решением судей малавийца Айзека Чилембу, канадца Жана Паскаля, американца Джо Смита - младшего, доминиканца Ленина Кастильо, британца Крэйга Ричардса, соотечественника Умара Саламова, абсолютного чемпиона мира в весе до 76,2 кг мексиканца Сауля Альвареса и еще одного представителя Мексики Хильберто Рамиреса, британца Артура Линдона. В октябре 2019 года россиянину был присвоен статус суперчемпиона мира WBA. 33-летний Бивол по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 23 победы (12 нокаутом). Он прервал серию побед решением судей из девяти поединков, выиграв досрочно впервые с 2018 года.

30-летний Зинад потерпел первое поражение в карьере при 22 победах (16 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. В прошлом поединке Зинад победил британца Джерома Пампеллона и занял второе место в рейтинге Международной боксерской федерации (IBF).

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами по престижным версиям: помимо Бивола и Бетербиева, который удерживает пояса Всемирного боксерского совета, IBF и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг, чемпионом мира по версии IBF в весе до 69,9 кг является Бахрам Муртазалиев.