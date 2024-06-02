Роман Копылов победил Сезара Алмейду на турнире UFC 302

В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 302. В рамках предварительного карда россиянин Роман Копылов встретился с бразильцем Сезаром Алмейдой.

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Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова раздельным решением судей. Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

В главном событии турнира чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев проведёт защиту титула против американца Дастина Порье. В предыдущем бою, который прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Порье, в свою очередь, на турнире UFC 299 одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени.