Махачев обошел Хабиба по количеству побед в UFC

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского турнира (UFC 302) установил персональное достижение.

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Эта победа стала для 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова 14-й в UFC подряд. По данному показателю Махачев обошел экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, который во время своей карьеры одержал 13 побед подряд в UFC.

Встреча прошла в Ньюарке и завершилась досрочной победой 32-летнего воспитанника школы заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова техническим нокаутом в пятом раунде после приема "гильотина", из-за чего Порье был вынужден сдаться. По итогам поединка Ислам защитил титул чемпиона промоушена в легкой весовой категории.

Для Махачева, который занимает первое место среди всех бойцов вне весовых категорий, эта победа стала 26-й в профессиональной карьере в 27 боях. Порье проиграл девятый бой из 40.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию боя.