Ислам Махачев сделал политическое заявление после UFC 302

Российский чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил с поддержкой населения сектора Газа, где сейчас проходят боевые действия.

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«От всего сердца я хотел бы обратиться с посланием к жителям Газы. Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими», — написал Махачев.

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Напомним, в ночь с 1 на 2 июня мск Махачев встречался с американским бойцом Дастином Порье. Их поединок проходил на турнире UFC 302. Противостояние продлилось до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп дал Хабибу важнейшее политическое обещание в ходе UFC 302.