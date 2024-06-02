Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон выбрал между русской и американской кухней. Его слова приводит РИА Новости.

«Русская еда лучше, чем американская. Она свежая, нет чувства, что ее через всю страну к тебе на грузовике везли неделю или две», — заявил Монсон.

По мнению спортсмена, башкирский мед — самый лучший в мире. Он добавил, что еще любит грузинское хачапури и борщ.

В мае 2023 года Монсон рассказал, что отказался от американского гражданства. В 2016-м боец стал гражданином ЛНР. В мае 2018 года он получил российское гражданство. Кроме того, боец является почетным гражданином Абхазии.

53-летний спортсмен известен по выступлениям в MMA. На его счету 60 побед при 26 поражениях в смешанных единоборствах.