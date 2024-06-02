Джон Джонс высказал свое мнение о дагестанских бойцах

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс высказал своё отношение к дагестанским бойцам смешанных единоборств.

© Чемпионат.com

«Я очень их всех уважаю, они являются будущим этого спорта. Их рабочая этика не сравнима ни с кем», — написал Джон Джонс в социальной сети X (ранее — Twitter).

Джонс написал это сообщение после того, как уроженец Дагестана Ислам Махачев провёл очередную защиту своего титула в лёгком весе, нокаутировав американца Дастина Порье в рамках основного боя турнира UFC 302.

Для Ислама это была третья защита титула. Предыдущие две были с представителем Австралии Алексом Волкановски, оба поединка с ним Ислам выиграл. По количеству защит титула Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым.