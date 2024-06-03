Тренер Махачева хочет, чтобы он провел бой с Макгрегором

Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что хочет увидеть поединок российского бойца с ирландцем Конором Макгрегором.

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Махачев на турнире UFC 302 в США победил американца Дастина Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул. После боя россиянин заявил, что хочет подраться за пояс в полусреднем весе.

— Конор начал создавать шумиху в соцсетях, это неплохо, потому что он — тот парень, за которого или против которого ты хочешь болеть. Все желают видеть его в деле. Я хочу, чтобы Ислам его победил. Он привлекает много внимания, для меня и Хабиба [Нурмагомедова] нет ничего лучше, чем увидеть его бой с Исламом. Он слишком поздно заявил о себе, — сказал Мендес в интервью Red Corner MMA.

Макгрегор перед боем Махачева с Порье написал в социальных сетях, что команда россиянина заражена стафилококком.

Ирландскому бойцу 35 лет, за карьеру в MMA он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Макгрегора состоялся в июле 2021 года. В конце июня он проведет поединок с американцем Майклом Чендлером. В послужном списке Махачева 26 побед и одно поражение.

Все турниры UFC в прямом эфире транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Турнир UFC 302 пройдет 1 июня в Ньюарке (США, штат Нью‑Джерси). Прямую трансляцию смотрите с 05:00 (мск) воскресенья на канале «Матч ТВ», а также с 01:30 (мск) на канале «Матч! Боец» и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.