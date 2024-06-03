UFC перенес пресс-конференцию в Дублине, посвященную бою Конора Макгрегора

Промоушен UFC объявил о переносе пресс-конференции, посвящённой номерному турниру UFC 303, который должен пройти в Дублине (Ирландия) в ночь с 29 на 30 июня мск. В главном событии спортивного мероприятия запланирован поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

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