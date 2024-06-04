Исмаилов обратился к Махачеву после UFC 302

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов отреагировал на недавнее фото своего соотечественника Ислама Махачева, которое он показал у себя в социальных сетях. Махачев показал снимок с американцем Дастином Порье, которого он победил на турнире UFC 302.

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«После хорошей рубки дружеское фото смотрится особенно красиво. Мои поздравления», — написал Исмаилов.

Напомним, поединок между Исламом и Дастином состоялся в ночь с 1 на 2 июня мск и был главным событием UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, где Махачев победил удушающим приёмом. Для россиянина это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Александром Волкановски.