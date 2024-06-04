Пятеро мужчин избили ногами девушку-боксера из Чечни в Швейцарии

Пятеро мужчин в Швейцарии совершили нападение на уроженку Чечни и боксёра Аминат Эльбукаеву. Как информирует телеграм-канал 360.ru, нападавшим якобы не понравилось, что девушка тренировалась в шортах. Сообщается, что спортсменку повалили на землю и били ногами. У себя в социальных сетях Аминат обратилась к матерям избивших её мужчин.

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«Вы, наверное, думаете сейчас, что совершили какой-то мужественный поступок? Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что ваших сыновей без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают. Мне придётся обратиться к властям», — сказала Эльбукаева.

