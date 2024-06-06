Махачев: Царукян просто болтает, придется второй раз его побить

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев прокомментировал высказывания Армана Царукяна в свой адрес.

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«Он просто болтает, пытается как-то… Боями не может, поэтому пытается как-то своими высказываниями внимание привлечь. У него уже был шанс, я его один раз побил, и, думаю, придётся и второй раз побить», − сказал Махачев по приезде в Дагестан после боя с Дастином Порье.



Ранее генеральный директор UFC Дана Уайт высказался, что Арман Царукян, скорее всего, станет следующим соперником Махачева, однако не исключил, что позволит Исламу попытаться завоевать титул в полусреднем весе (до 77 кг).

Напомним, в главном бою турнира UFC 302 Ислам Махачев провёл успешную защиту титула против американца Дастина Порье. Бой продлился пять раундов и завершился победой Ислама удушающим приёмом в последнем из них.

В своём последнем бою на UFC 300 Арман Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.