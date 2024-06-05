Экс-обладатель чемпионского титула UFC встретился с Неймаром

Экс-обладатель титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Чарльз Оливейра встретился с популярным нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром на ежегодном аукционе института «Projeto Neymar Jr».

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Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра встретился в октагоне с топовым армянским бойцом UFC Арманом Царукяном. Бой продлился все три раунда и завершился победой Царукяна раздельным решением судей.

В своём профессиональном рекорде Чарльз Оливейра имеет 34 победы, 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Оливейра удерживал звание чемпиона UFC в лёгком дивизионе с мая 2021 года по май 2022 года.

Ранее Махачев предложил Оливейре присоединиться к его тренировочному лагерю в Дагестане.