Дудакова подтвердила имя следующей соперницы

Российский боец женского минимального веса (до 52 кг) UFC Виктория Дудакова (8-0), готовящаяся выступить на турнире организации 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), подтвердила, что следующей её соперницей станет американка Сэм Хьюз (6-9).

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«Новый соперник, прежняя цель», — заявила Дудакова в социальных сетях.



Сэм Хьюз 31 год. Американка дерётся в UFC с 2020 года и имеет на своём счету три победы и пять поражений.

Виктории Дудаковой 25 лет. Россиянка дебютировала как профессионал в 2020 году и в августе 2022-го успешно выступила в Претендентской серии Даны Уайта, заполучив контракт с UFC.

Впервые она выступила в промоушене на UFC on ESPN 49 в июле и победила техническим нокаутом (травма руки) в первом раунде бразильянку Истелу Нуньес. В октябре на UFC 294 Дудакова победила единогласным судейским решением американку Джин Ю Фрей.