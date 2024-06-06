ММА серия снова подарит зрителям боевое пиршество высшего класса в театре «Одеон»

11 июня в Москве, в стенах гастрономического театра «Одеон», состоится большой турнир ММА Серия-81! Вы снова станете свидетелями дюжины великолепных боев от спортсменов из самых разных уголков планеты! Вашему вниманию будут представлены выступления сильнейших бойцов нашего ростера, а также вы увидите гигантский дебют в масштабах российских ММА!

© ММА Серия-81

Главным событием вечера станет бой одного из наиболее популярных молодых атлетов ММА Серии Василия Руденко против крепкого оппонента из соседнего государства Жакыпа Туганбаева. Руденко представляет Анапу и знаменитую команду «Кузня». На его счету уже восемь выступлений в ММА Серии, а дебютировал он в нашей лиге еще в 2020 году. В каждом из своих боев у нас Руденко победил, а последний успех принес ему бронзовый пояс Победителя! Общий рекорд Василия 10-0.

Жакып Туганбаев представляет Кыргызстан и клуб «Горец». В ММА Серии у него пока лишь одна победа: на 52-м турнире он одолел Оганеса Восканяна. Всего на счету Туганбаева 10 побед при трех поражениях в профессиональной карьере.

Второй поединок вечера по значимости ознаменует один из самых статусных дебютов в истории нашей лиги! Звездный ветеран UFC и PFL Франсимар Баррозу подписал договор на бой в ММА Серии, и его премьера состоится уже на 81-м турнире! Именитый бразилец по прозвищу «Бодао» подерется с россиянином Абдулбасиром Вагабовым, и это событие, несомненно, станет знаковым для ММА Серии. На счету Баррозу восемь боев в UFC, в которых он одержал четыре победы! Также в его послужном списке значатся пять успешных выступлений в PFL, а кроме того, Франсимар эпизодически выступал и в европейских промоушенах. Так, в 2018 году, он заехал на турнир RCC и одолел звезду Михаила Мохнаткина.

Соперником Баррозу станет Абдулбасир Вагабов, представляющий Санкт-Петербург. На его счету пока лишь один бой в ММА Серии: на 63-м турнире он проиграл Руслану Меджидову. При этом, Вагабов зарекомендовал себя как человек, готовый драться с кем угодно и когда угодно. В частности, он предлагал свои услуги соперника звездному Сергею Харитонову, но их бой не состоялся. Общий рекорд Вагабова в профи: 13-6.

В третьем по значимости поединке вечера на турнире ММА Серия-81 в клетке встретятся Игорь Константинов и Сурен Петросян. Константинов представляет Россию. Боец из Иркутска готовится провести свой третий поединок в нашей лиге. В 2022-м году он бился с Василием Руденко, а в апреле этого года победил Даниила Панкина решением судей в упорном противостоянии. На счету Константинова десять профессиональных боёв.

Сурен Петросян проведет свой второй поединок в ММА Серии. На 78-м турнире он уверенно победил Артема Булойчика техническим нокаутом. Всего на счету Сурена двенадцать профессиональных боёв. Экс-чемпион промоушена «Наше дело» представляет Узбекистан.

Следующий бой, о котором мы хотим вам рассказать, почти наверняка станет одним из самых конкурентных на турнире ММА Серия-81! Илья Ермолаев подерется с Бобуром Абраикуловым. Ермолаев представляет Омск и Союз Славянских Бойцов. На счету этого парня уже имеется победа в ММА Серии: ее он одержал на 79-м турнире, а соперником Ильи тогда был Богибек Аминбоев. Всего в послужном списке Ермолаева три победы в трех схватках. Абраикулов представляет Узбекистан. В ММА Серии он пока не выступал, а его общая статистика в профессионалах состоит из двух побед при одном поражении и одной ничьей.

Молодой и крайне способный проспект из краснодарской «Кузни» Руслан Крайнов также станет участником турнира ММА Серия-81. На счету этого парня уже три победы в нашей лиге, и от него действительно ждут многого. Крайнов за недолгую карьеру успел проявить себя как настоящий универсал, ведь ему удалось завершить свои бои всеми тремя возможными способами (КО/ТКО, сабмишен и судейское решение).

Также рекомендуем вам посмотреть и поединки предварительной программы турнира ММА Серия-81, который пройдет в московском театре «Одеон» 11 июня. Там вы увидите еще один женский бой – подерутся Гулиза Салибаева и Анна-Мария Сакова. Не пропустите и битву тяжеловесов, в которой сойдутся Гриша Дьячков из зала Gor MMA и Дмитрий Калиновский. Ну и не стоит игнорировать бой-открытие турнира, ведь именно стартовые поединки нередко задают тон всему шоу. В нем Шахриер Вохидов сразится с Тамерланом Будайчиевым.

Полный файткард

Шахриёр Вохидов (Таджикистан) – Тамерлан Будайчиев (Россия); Гулиза Салибаева (Кыргызстан) – Анна-Мария Сакова (Россия); TBA – Руслан Крайнов (Россия); Дмитрий Калиновский (Россия) – Гриша Дьячков (Россия); Бобур Абраикулов (Узбекистан) – Илья Ермолаев (Россия); Игорь Константинов (Россия) – Сурен Петросян (Узбекистан); Абдулбасир Вагабов (Россия) – Франсимар Баррозу (Бразилия); Жакып Туганбаев (Кыргызстан) – Василий Руденко (Россия).

ММА Серия-81: Elite Fights. 11 июня. Театр «Одеон» (3-я ул. Ямского Поля, 15). Сбор гостей в 19:00 мск, начало в 19:30

Прямая трансляция состоится на телеканале MMA-TV.com (в пакетах всех популярных операторов), на сайте mma-series.com и в онлайн-кинотеатре Okko.

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