Тактаров дал совет Махачеву

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров дал совет чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Исламу Махачеву. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-спортсмена, россиянину нужно перейти в полусредний вес.

«По-моему, лишний вес сгоняет Ислам. У него из-за этого просто не хватает сил, как это было в первом раунде против Дастина Порье. Надо переходить и делать историю. А чего бояться?» — заявил Тактаров.



В ночь на 2 июня Махачев победил Порье в главном поединке турнира. Россиянин одержал победу удушающим приемом в пятом раунде и третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

32-летний Махачев одержал 26-ю победу в карьере, в его послужном списке одно поражение. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории.