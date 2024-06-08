Поветкин рассказал, вернется ли он в бокс

Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин предположил, что он уже не вернется в спорт, передает «РБ Спорт».

«Реванш с Диллианом Уайтом? Честно, очень бы хотел его провести, но сейчас трудно об этом говорить. Наверное, я уже не вернусь, хотя в жизни всякое бывает», — сказал Поветкин.



Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В начале октября Поветкин заявил, что болеет только за русских бойцов и не знает об Исламе Махачеве, что породило волну критики.