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Судья UFC назвал качество Махачева, которое восхищает его больше всего

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти высказался по поводу действующего чемпиона UFC Ислама Махачева.

Судья UFC назвал качество Махачева, которое восхищает его больше всего
© Чемпионат.com

«Каждый раз, когда Ислам переводит оппонента в партер, он пытается финишировать его, и это одна из тех вещей, которыми я действительно восхищаюсь в Махачеве. Ислам не просто проводит тейкдауны и контролирует соперника сверху, он всегда старается завершить поединок досрочно, ищет возможность для выхода на прием. Это именно то, чего мы ждем от бойцов», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.

Напомним, поединок между Исламом Махачевым и Дастином Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени и был главным событием турнира UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, в котором россиянин задушил Бриллианта приёмом Д'Арсе. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг).

Бокс/MMA
Ислам Махачев
Джон Маккарти