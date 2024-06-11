Джеймс Дуглас оценил шансы Усика в бою с праймовым Майком Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Джеймс Бастер Дуглас поделился мнением о гипотетическом поединке между украинцем Александром Усиком и Майком Тайсоном в расцвете сил. В своё время Дуглас был первым боксёром, который нанёс Тайсону первое поражение в карьере. Также Джеймс заявил, что Тайсон без проблем справился бы с Энтони Джошуа.

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