Абдель-Азиз раскрыл, что ответит Махачев, если UFC предложит бой с Макгрегором

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о потенциальном поединке своего клиента с ирландцем Конором Макгрегором.

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«Бой Махачева и Макгрегора? Весьма возможно.Это безумный спорт. Конор может нокаутировать Чендлера в первом раунде и тогда все начнут говорить, что он одна из самых больших звёзд в ММА. Нравится он вам или нет, но таков Конор. Если он скажет UFC: «Эй, я хочу титульный бой», то Ислам не скажет «нет». Он не станет отказываться от этого поединка. Макгрегор – тот ещё засранец, но при этом он огромная звезда. Этого у него не отнять», — сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.



Бой Макгрегора и Чендлера состоится в конце июня.