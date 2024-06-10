Аспиналл назвал чемпиона UFC, который нанял специалиста по сну

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал, что его соотечественник обладатель титула промоушена в полусреднем весе Леон Эдвардс пользуется услугами специалиста по сну. По словам Аспиналла, он также намерен уделять этому вопросу больше внимания.

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